شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الموسم الرابع لجائزة الأمير عبدالله الفيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، أمس، الموسم الرابع من جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وعدد من المثقفين والأدباء.

وتأتي الجائزة في نسختها الرابعة بحلة جديدة وإضافة فرعين جديدين، لتبلغ قيمتها مليونا و500 ألف ريال، موزعة على ستة فروع: جائزة الأمير عبدالله الفيصل للتجربة الشعرية (500 ألف ريال)، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للديوان (200 ألف ريال)، جائزة الأمير عبدالله الفيصل لأفضل مشروع في خدمة الشعر العربي (100 ألف ريال)، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر المسرحي (100 ألف ريال) ، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للقصيدة المغناة (100 ألف ريال)، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد (500 ألف ريال). وتخلل الحفل عرض تعريفي للموسم الرابع تضمن استعراض أهم أهداف الجائزة التي تسعى للحفاظ على اللغة العربية الفصحى، ونشر الشعر العربي على نطاق واسع لتدعم حركات التجديد الشعرية، وتدعم أيضا الألوان الشعرية التي ترتبط بفنون المسرح والغناء، حيث بلغ عدد المشاركات في الموسم الأول 47 مشاركة، والموسم الثاني 47 مشاركة، 90 مشاركة، وفي الموسم الثالث 139 مشاركة.