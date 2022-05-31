شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودي يحقق لقب غينيس للأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت حملة «ومن أحياها» التوعوية التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي مؤخرا، لقب غينيس للأرقام القياسية، بعدما نجحت في جمع عدد 9836 تعهدا عبر موقعها الإلكتروني، حيث تعهد المشاركون بتعلم الإسعافات الأولية وكيفية استخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، أن الحملة التي أقيمت بواجهة الرياض، شهدت إقبالا كبيرا من مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، الذين أظهروا رغبة حقيقية في تعلم الإسعافات الأولية وطرق استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلية التي وضعتها الهيئة في عدد من الأماكن العامة.

وأضاف الصوينع أن صفحة الحملة على موقع الهيئة، تلقت آلاف التعهدات خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن نجاح الحملة في جمع هذا العدد الكبير خلال هذا الوقت القياسي، دليل على عمق الإحساس بالمسؤولية في المجتمع السعودي.