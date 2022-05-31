شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث الجهود الإنسانية مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج، مستجدات الوضع الإنساني في اليمن، ومناقشة السبل الكفيلة بالتصدي لجائحة كورونا «كوفيد-19»، وتقليل مخاطرها الصحية على الدول ذات الاحتياج.
وأشادت مارتينا سترونج بالأعمال الإنسانية الجليلة التي ينهض بها المركز، منوهة بالشراكة المثمرة بين المركز والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).