شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة الحرس الوطني تصدر العدد 390 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الحرس الوطني مجلتها العسكرية الثقافية بعددها الـ 390، شملت عددا من الدراسات العسكرية والإستراتيجية أعدها كتاب متخصصون ومحللون عسكريون. كما تناول العدد أوراقًا ثقافية وموضوعات أدبية وتقنية وفنية ورياضية وتاريخية وصحية، إضافة إلى مقالةٍ بعنوان «الإعلام في المؤسسات العسكرية» لفتت الانتباه إلى أن الإعلام العسكري سلاح قوي لمساندة الجيوش في الحروب والأزمات، مشيرة إلى الفرق بين الإعلام العسكري والإعلام الحربي في زمن السلم وحالة الحرب.