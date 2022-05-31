شكرا لقرائتكم خبر عن «صحي صفوى» يحصل على شهادة الاعتماد «سباهي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مركز صحي صفوى، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، بعد اجتيازه معايير التقييم الشامل للمركز، وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة قطاع صفوى الصحي في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للأهالي.

يذكر أن اعتماد «سباهي»، يعد اعتمادا وطنيا مهما يؤكد جدارة المستشفيات والمراكز الصحية، كما يعد المركز الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة التي تعمل على تقييم منشآت الرعاية الصحية واعتمادها في القطاعين العام والخاص.