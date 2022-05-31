شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودي يدشن مبادرة «مدرسة آمنة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن جهودها لنشر التوعية بأهمية الإسعافات الأولية وضرورة تعلمها من قبل مختلف أفراد المجتمع، دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي مبادرة «مدرسة آمنة»، التي تستهدف تدريب جميع العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين ومعلمات وكادر إداري، بالإضافة إلى الطلاب، على أساسيات الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي تدخلا عاجلا لحين وصول الفرق الإسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالعزيز الصوينع، أن هذه المبادرة تتضمن تقديم مجموعة من الدورات التدريبية التي تناسب مختلف الأعمار في المدارس، على رأسها الإسعافات الأولية ودعم الإصابات ما قبل المستشفى، مشيرا إلى أن المدرسة التي ستحصل على هذه الدورات ستوضع عليها لافتة مكتوب عليها «مدرسة آمنة» للتأكيد على أن جميع الموجودين بالمدرسة باتوا قادرين على إجراء الإسعافات الأولية الضرورية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي قد كشفت في تقريرها السنوي لعام 2021 أنها قدمت مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية التوعوية الموجهة لأفراد المجتمع بمختلف مناطق المملكة، استفاد منها أكثر من مليون و158 ألف شخص، بينهم ما يزيد على 57 ألفا من الطلاب والمعلمين والعاملين بالكادر الإداري، في 334 مدرسة.