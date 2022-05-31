شكرا لقرائتكم خبر عن 120 متطوعا في مبادرة همسات الثقافي «معا لحياة صحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت مجموعة همسات الثقافية تحت مظلة جمعية الجشة الخيرية بمحافظة الأحساء، مبادرة صحية حملت عنوان «معا لحياة صحية»، وشملت أركان السمنة والتدخين والمكملات الغذائية والسكر وصحة الفم والأسنان، وركن الغدة الدرقية والصحة النفسية، وشملت الأركان المصاحبة للمبادرة الرسم المباشر والمعرض الفني الذي ضم أكثر من ٣٠ لوحة فنية متنوعة، وركن الكروشيه والرسم على وجوه الأطفال والحناء، وكذلك ركن المرسم الصغير المجاني الذي استهدف تعليم الطفل الرسم بحرية تامة، وأيضا ركن الاكسسوارات.

وتحدثت طالبتا الطب والجراحة سكينة المهناء ورغد الوصيفر، عن السمنة والتراكم المفرط وغير الطبيعي للدهون الذي يلحق الضرر بصحة الفرد، كما تحدثت كل من طيف الشمري وتهاني الحربي ورغد العنزي، عن العادات الغذائية الصحيحة، ومنها اتباع برنامج غذائي متنوع يجمع بين مجموعة من الأطعمة كل يوم.

وقالت المنسق العام للفعالية راحيل البراهيم: هدفنا من هذه المبادرة التوعية الصحية لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وتم الاستعداد لها من منتصف شهر رمضان المبارك، وكان الإقبال كبيرا جدا من المتطوعات والمتطوعين المشاركين، ووصل عددهم إلى ما يفوق 120 فردا.