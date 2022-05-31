شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. 150 مستهدفا في حملة الموارد البشرية للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف حملة التبرع بالدم، التي تنظمها إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز، التي انطلقت الأحد الماضي، وتستمر حتى الخميس، في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، 150 متبرعا.

بُعد إنساني

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم نايف المحيفيظ: إن الحملة التي تحظى باهتمام مدير الإدارة العامة للتعليم حمد العيسى، مخصصة لمنسوبي التعليم وللطلاب، وجاءت انطلاقا من الحرص على البُعد الإنساني والصحي، مشيرًا إلى توفير كميات جيدة من مخزون الدم لصالح بنك الدم في مستشفى الملك عبدالعزيز، وبها تنقذ أرواح الكثير ممن هم في حاجة ماسَّة إلى أكياس الدم؛ بسبب العمليات الجراحية الاعتيادية أو الحوادث المختلفة.

دقة العمل

وأثنى المحيفيظ على دقة ومنظومة العمل المتكاملة التي شهدها سير حملة التبرع بالدم بين مستشفى الملك عبدالعزيز وإدارة التطوع التابعة لإدارة الموارد البشرية في إدارة التعليم والتي أفضت إلى النجاح الواضح الذي شهدته الحملة، موجهًا شكره إلى إدارة الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالقطاع الشرقي على تعاونها في تنفيذ الحملة التي تُعد الأولى بين الجانبين.

سلسلة إجراءات

وأوضح أن حملة التبرع تمر بسلسلة إجراءات تبدأ بتعبئة الرابط المخصص للحملة، وإذا كان طالبًا لابد من أخذ موافقة ولي أمره، ثم يمنح المتبرع موعدًا خاصًا به، وبعد وصوله للمستشفى تُجرى له عدة فحوصات طبية، فإذا كان مؤهلًا للتبرع يسمح له بالتبرع، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يوم لكل مكتب تعليم لإحضار الطلاب الراغبين في التبرع.