شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. ري الحدائق والمسطحات الخضراء بالمياه المعالجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعَّلت أمانة محافظة الأحساء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، خطة الاستفادة من محطات المياه المعالجة الثلاثية لاستخدام نسبة منها في ري الحدائق والمسطحات الخضراء.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات م. فهد الزهراني، أنه وفقًا لأهمية هذه الخطوة طرحت الأمانة مشروع دراسة وتصميم شبكة الري الرئيسية وربطها بنظام سكادا «عبر وحدة التحكم الآلي بمقر الأمانة»، ليتم استخدام أفضل وأحدث النظم لأعمال ري الحدائق والمسطحات الخضراء باستخدام «الري بالتنقيط» بأقل كمية كافية لري النباتات، موضحًا أن المشروع يستهدف الاعتماد على ري الحدائق والساحات البلدية والمزروعات في الطرق والميادين بالمياه المعالجة الثلاثية، مع وضع ضوابط للمياه المستخدمة للري والطرق والضوابط البيئية للتشجير داخل النطاق العمراني وتحديد الأنواع الشجرية المحلية المناسبة لكل نطاق، لافتًا إلى ربط 3 مواقع بمدينتي الهفوف والعمران لري المزروعات باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا.

يُذكر أن نظام التحكم الإلكتروني بتشغيل شبكات ري المزروعات «سكادا» يستهدف الاستفادة من التقنية التشغيلية لعناصر الاهتمام بالمزروعات في الطرقات والمرافق العامة كالحدائق والساحات البلديات والمتنزهات، وهو نظام يُسهم في التحكم بفتح وتشغيل شبكات الري عبر الإشارات اللا سلكية عن طريق الحاسوب من خلال وحدة تحكم بمقر الأمانة.

كما أن النظام مرتبط بوحدة لقياس نسبة الرطوبة ودرجة احتياج النبات للري بناءً على التغيرات المناخية ليتم من خلال ذلك تزويد النباتات حسب احتياجاتها من المياه.