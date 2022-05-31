شكرا لقرائتكم خبر عن عملية نوعية تنقذ طفلة مصابة بورم واستسقاء دماغي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، معاناة طفلة عمرها عامان، من مضاعفات حادة لورم ضاغط على مجموعة من المراكز الحيوية بالدماغ.

وكانت الطفلة قد راجعت المستشفى برفقة ذويها، بسبب انخفاض لافت في مستوى الوعي، والصداع، بالإضافة إلى الاستفراغ، وأُخضعت لعدة فحوصات دقيقة، بينها الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وأظهرت النتائج وجود ورم ببطينات الدماغ ضاغط على المهاد والعصب البصري، مع تجمع للسوائل «استسقاء».

درس الفريق الطبي الحالة وفقا لمعطيات نتائج الفحوصات، ووضعت خطة علاجية بدأت بتركيب أنبوب تصريف لتجاوز معضلة «الاستسقاء»، ومن ثم أجريت لها عملية منظار استغرقت ساعتين تمت فيها إزالة الورم، وتكللت ولله الحمد بنجاح، وأكد ذلك التحسن المضطرد الذي طرأ على الحالة الصحية للطفلة، حيث ارتفع معدل وعيها في أعقاب العملية من «12 على 15» إلى «15 على 15»، كما توقفت الأعراض الأخرى التي كانت تعاني منها كالاستفراغ وغيره، وغادرت العناية المركزة وهي بحالة صحية ممتازة.

وقال د. وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى، إن هذه العملية التي اتسمت بالتعقيد وأجريت تحت مراقبة جهاز الملاحة العصبية، جنبت المريضة مجموعة من المضاعفات الوخيمة كالدخول في غيبوبة والفقدان الكلي للبصر وغيرها من الأعراض المرضية.

وأضاف د. البوعلي أن إجراء العملية عبر التدخل الجراحي المحدود «المنظار»، ساهم بقدر كبير في نجاحها، وخفض فترة النقاهة، وقلل من درجة إصابة الأنسجة المحيطة، إذ لم يتعد حجم الجرح 1 سم، كما أن هذا النوع من العمليات لا يُجرى إلا في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.