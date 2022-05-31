شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 19 ألف طن نفايات برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة رأس تنورة، خلال الأسبوعين الماضيين، 3.560 مترا مكعبا من الأنقاض، بالإضافة لأعمال تنظيف وإزالة ما يقارب من 19.884 طنا من المخلفات والأوراق والحشائش الضارة، ضمن استمرار حملتها في رفع الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة المتنوعة، مثل مخلفات البناء والمخلفات المنزلية والمجهولة المصدر، في إطار تحسين المشهد الحضري وتقديم الخدمات المختلفة للمحافظة على البيئة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. محمد الجاسم، أن الهدف الرئيسي من الحملة هو تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين بالمحافظة عن النظافة بشكل عام، إضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال إزالة المخلفات التي أصبحت مشوهة للمظهر العام، وكذلك القضاء على مناطق القوارض ونواقل الأمراض.

وأكد الجاسم أن البلدية مستمرة في تنفيذ حملات تحسين المشهد الحضري إلى حين استكمال إزالة جميع مظاهر التلوث البصري بالمحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، مثمنا دور السكان وتعاونهم في الحفاظ على جمالية الأماكن العامة والطرقات.