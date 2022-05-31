شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار ومخالفة 42 منشأة غذائية بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية محافظة النعيرية، 500 كيلو جرام مواد غذائية فاسدة بإحدى المنشآت، كما أغلقت منشأتين مخالفتين، وأنذرت وخالفت 42 منشأة من خلال 195 زيارة نفذها مراقبو البلدية.

وأكد رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني، أن البلدية تواصل جهودها عبر الجولات الرقابية للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالنظافة العامة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة تتوافر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.

وأوضح أن إدارة الخدمات ومراقبي قسم صحة البيئة بالبلدية صادروا وأتلفوا 500 كيلو جرام مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية بإحدى المنشآت، خلال الجولات الميدانية لمراقبي البلدية.

ولفت إلى رصد عدد من المخالفات التي تمثلت في سوء مستوى النظافة العامة ووجود أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزينها في أماكن وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوثها وفسادها، مؤكدا حرص البلدية على تحقيق المعيار الأعلى للصحة من خلال التشديد على التزام المنشآت بقواعد النظافة العامة.