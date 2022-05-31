شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 3 أوراق عمل في اللقاء الأول للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشمل لقاء المزارعين الأول بالمنطقة الشرقية، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، غدا الأربعاء، بجمعية الرؤية التعاونية، تقديم أوراق عمل متعددة، منها: «التعاونيات والتطلعات والدور والمأمول»، تقدمها مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية للتنمية بالمنطقة الشرقية ابتسام الحميزي، تليها ورقة عمل «الطريقة المثلى للزراعة الآمنة»، يقدمها م. علم الدين آل سنوسي، ثم الورقة الأخيرة للإرشاد الزراعي، ويقدمها زكي آل عباس. ويدشن اللقاء بكلمة افتتاحية من مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري، ثم كلمة مدير عام إدارة الجمعيات الزراعية والتسويق بوزارة الزراعة م. سليمان الجطيلي.