«الغذاء والدواء» الأمريكية تحقق في تفشٍ جديد للالتهاب الكبدي بسبب الفراولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية أنها شرعت في التحقيق في تفش جديد للالتهاب الكبدي الوبائي، مع رصد عدة حالات مرتبطة على الأرجح بفراولة عضوية

وأصدرت الهيئة، كما نقلت جريدة «نيويورك بوست» الأمريكية، بيانا حذرت فيه من «تفشي في ولايات عدة» للالتهاب الكبدي الوبائي، وأعلنت فتح تحقيق مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وكالة الصحة العامة الكندية والوكالة الكندية لفحص الأغذية

لكن الهيئة أوضحت أنه لم يتم تسجيل أي وفيات مرتبطة بهذا التفشي إلى الآن، مشيرة إلى تسديل 17 حالة، و12 حالة تم إيداعها المستشفى، في ولايات كاليفورنيا ومينيسوتا وكندا

وعلى الأرجح، ترتبط تلك الإصابات بفراولة عضوية يتم تسويقها بأسماء «FreshKampo» و«HEB»

وتم تسجيل حالات الإصابة في الفترة بين الثامن والعشرين من مارس والثلاثين من أبريل الماضي