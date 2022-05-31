محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للعنف الأسري، فقد باشرت شرطة المنطقة مع الجهات المختصة الحادثة، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها مقيمة تعاني عارضاً صحياً، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة، وإحضار من وثق ونشر الفيديو، وإحالته إلى النيابة العامة

كانت هذه تفاصيل خبر “شرطة جازان”: “فتاة الموسم” تعاني عارضاً صحياً.. وإحالة “موثق الفيديو” للنيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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