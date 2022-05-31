محمد بن مسعود - الدمام - مشهورة “سعودية” .. غيرت ديانتها ونشرت صورة مع هذا الرجل اغضبت كل السعوديين واثارت غضبهم ! والمفاجأة الصادمة التي لم تكن بالحسبان عندما عرفو هويتها ؟!

فايزة المطيري من أكثر الناشطات السعوديات المثيرات للجدل، وتصدرت مواقع التواصل فترة طويلة بعد ان أعلنت ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق ديانة أخرى، وذلك عبر فيديو نشرته عبر صفحتها على تويتر، فمن هي فايزة المطيري؟

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فايزة مطيري ناشطة سعودية في مجال حقوق الإنسان، تركت بلدها السعودية، وسافرت إلى كندا، وتزوجت هناك من رجل كندي، غيرت ديانتها الإسلامية، رغم انها تعرف ان ذلك خطرا على حياتها، وقد يعرضها للقتل.عاشت في كندا في 2012، وكانت تتردد على السعودية، لكن في عام 2017، بدأت تهاجم المملكة العربية السعودية، في مجال حقوق المرأة، وبدأت حينها نقطة تحول فايزة، أثناء مرورها بأزمة نفسية صعبة في السعودية، فطلبت اللجوء رسميا إلى كندا، وحولت منزلها في كندا إلى مقر تستقبل فيه ناشطات نسويات لهن نفس الفكر.

تعرضت فايزة المطيري للكثير من الإنتقاد والهجوم من قبل السعوديين والمتابعين، بسبب مهاجمتها للدين، والحجاب، وبلدها، واتهمت بأنها تسعى للشهرة، والظهور، وأكدت إنها تلقت تهديدات كثيرة بسبب ارتدادها عن الإسلام.

ومن أكثر منشوراتها التي استفزت بها المتابعين، نشر صورتين لها احداها بالحجاب، والأخرى بالمايوه داخل المسبح، وعبرت عن سعادتها بالتغيير والحرية التي تشعر بها، كما نشرت صورتها مع زوجها .