6% ارتفاع ارتباط العاملين في القطاع العام بوظائفهم - #عاجل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ارتفاع نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي القطـاع العـام من 68 % عام 2017 لتبلـغ 74 % لعام 2020 متجاوزة مستهدف الرؤية 73.5 % لنفس العام.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة تم قيــاس المؤشر وإعداد التقارير الدورية لمستوى ارتبــاط الموظفين لدى الجهات الحكومية، حيــث يسـهم القيـاس الـدوري للمؤشـر فـي تطويـر بيئـة العمـل وإيجـاد بيئة عمل محفزة ورفع إنتاجية الموظفين.

ويعتبر مستوى الارتباط الوظيفي من ضمن مستهدفات الرؤية على المستوى الثالث. كما قامت الوزارة بتكريم الجهات الحكومية الحاصلة على أعلى مؤشرات للارتباط الوظيفي لعام 2020.

أبرز إنجازات قطاع الخدمة المدنية

تأهيل المتميزين

هو أحـد المبـادرات الهادفـة إلـى تمكيـن الجهـات الحكوميـة مـن اسـتقطاب الكفـاءات المتمـزة حديـثي التخـرج، وتأهيلهـم مـن خـلال خطـط التطويـر الفرديـة ومجموعـة البرامـج التأهيليـة، والتـي تسـاهم فـي إكسـاب المشـاركين المهـارات والمعـارف النوعيـة، وتسـاعدهم فـي انخراطهـم فـي بيئـة العمـل الحكومـي بكفـاءة وفاعليـة عاليـة. حيـث تـم تدريـب وتوظيـف أكـثر مـن 100 خريـج مـن خـلال المشـروع.

تحول 8 وزارات

تحولـت 8 وزارات مـن قيـاس أداء الموظفيـن إلـى إدارة أداء الموظفيـن. حيـث إن الهـدف مـن التحـول إلـى إدارة الأداء هـو تعزيـز ثقافـة الأداء فــي القطــاع العــام وربــط قيــاس أداء الموظفيــن بأهــداف ومسـتهدفات محــددة. ويــتم ذلــك عــبر ثــلاثة محــاور: نشــر التوعيــة عــن ثقافــة الأداء، وتدريــب شــاغلي الوظائــف الإشــرافية بطــرق قيــاس الأداء، وأتمتــة إجــراءات القيــاس الوظيفــي. وتســهم إدارة الأداء فــي رفـع مسـتوى أداء الأجهـزة الحكوميـة، ونشـر ثقافـة الأداء، وتحقيـق العدالـة بيـن الموظفيـن، بالإضافـة إلـى تحفيـز الموظفيـن ذوي الأداء العالـي.

880 ألف عملية

بلــغ عــدد الجهــات الحكوميــة المســتفيدة مــن خدمـات قطــاع الخدمـة المدنيـة عــبر منصة مسار بشــكل إلكتروني بنهاية عام 2021 أكـثر مـن 400 جهـة حكوميـة، بعـدد عمليـات تجـاوزت 880 ألـف عمليـة. كمـا ارتفـع عـدد المسـتخدمين والمسـتفيدين مـن المنصـة منـذ الاطـلاق إلـى نهايـة 2021 ليبلـغ أكـثر مـن 2 مليـون مسـتفيد، وتقـدم المنصـة 9 خدمـات رئيسـية. وتسـهم المنصـة فـي تحسـين منظومـة العمــل الحكومــي ورفــع كفاءتهــا والارتقــاء بمســتوى الخدمــات والشــفافية عــبر حوكمــة الإجــراءات والأنظمــة، بمــا يتوافــق مع مــا ورد فــي اللائحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية فـي الخدمـة المدنيـة.

تحول 10 جهات

يهــدف هــذا المشــروع إلــى إدارة عمليــة التحــول مــن إدارات شــؤون الموظفيــن لــدى الجهــات الحكوميــة إلــى إدارات للمــوارد البشــرية، وذلـك عـبر تبـني منهجيـة موحـدة للتحـول يـتم مـن خلالهـا تقييـم الوضـع الراهـن وتحديـد مسـتهدفات للتحـول ورسم خارطة طريـق لتحقيق مسـتهدفات للانتقـال إلـى إدارة المـوارد البشـرية، حيـث ارتفع عـدد الجهـات التـي فـي مرحلـة التحـول إلـى المـوارد البشـرية إلـى 10 جهـات حكومية.

العاملون بالقطاع العام 2021

1.254 مليـون موظـف علـى رأس العمـل

734 ألـف موظـف

520 ألـف موظفـة

59 % نسبة الموظفيـن الذكـور مـن إجمالي الموظفين

%41 نسـبة الموظفات من إجمالي الموظفين