6 آلاف كيلو متر لمشاريع الطرق خلال عام

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بالأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة جهودها الحثيثة لتطوير شبكات الطرق الحضرية وخدماتها، وفق أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في مختلف المواقع، وذلك ضمن إسهاماتها الفاعلة في مستهدفات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، حيث بلغ إجمالي ما تم إنجازه لعام 2021 من أطوال الطرق المعبدة «6072» كيلومتراً طولياً، بنسبة نمو 3.3% عن عام 2020.

سفلتة وإنارة

وبلغ طول الطرق المسفلتة والمشجرة والمنارة المنجزة «1535» كيلومتراً طولياً، والطرق المسفلتة فقط «4537» كيلومتراً طولياً، كما بلغ إجمالي ما تم إنجازه من أعمدة الإنارة بأنواعها 124.9 ألف عمود إنارة، بنمو 5.2 % خلال الفترة نفسها تضمنت «32.417» عمود إنارة هالوجين، و «89.828» عمود ليد، و «2664» عمود طاقة شمسية، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير الوزارة عن منجزات عام 2021.

كفاءة الإنفاق

وحرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على الحفاظ على الأصول البلدية وذلك من خلال صيانتها، حيث بلغت مساحة الشوارع التي تمت صيانتها خلال العام الماضي «29.400.297» م2. كما بلغت مساحة الأرصفة التي تمت صيانتها «2.102.509» م2، فضلاً عن صيانة ما يزيد على 935 ألف عمود إنارة، فيما بلغ عدد الأعمدة التي تم إحلال إنارتها إلى تقنية LED (477.683) عموداً أسهمت في رفع كفاءة الإنفاق وتوفير الطاقة الكهربائية، إضافة إلى ذلك قامت الوزارة ممثلة بالأمانات والبلديات الفرعية بإعادة هندسة «10.626» موقف مركبات في الطرق القائمة، وأنجزت الأمانات والبلديات الفرعية خلال العام الماضي، «18» جسراً ليرتفع إجمالي عدد الجسور في المملكة إلى «488» جسراً و «25» كوبري مشاة ليصل عددها «296» كوبري مشاة، كما انتهت من تنفيذ نفقين لتيسير انسيابية الحركة المرورية، ليصل إجمالي عدد الأنفاق المنجزة «152» نفقاً.