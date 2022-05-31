31 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في 31 موقعا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم الخدمة للنساء في ثانوية ساق، وفي بلدية محافظة عنيزة، وثانوية الفويلق، وثانوية الخنساء ببريدة، وللرجال في بلدية البصر ببريدة، ومتوسطة ابن صالح بعنيزة، وفي مستشفى الملك سعود بعنيزة، وفرع وزارة المالية ببريدة، وفرع الهيئة العامة لعقارات الدولة ببريدة، وللنساء في جمعية فتاة البدائع، والثانوية الثلاثون ببريدة، فيما تقدم الخدمة الأربعاء في مستشفى الحياة الوطني بعنيزة، والثانوية الثامنة ببريدة، وللرجال في فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ببريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

للرجال والنساء

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للنساء في مركز سديرة بمحافظة الطائف لمدة أسبوع، وللرجال في مركز قيا، وفي مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خدماتها للرجال والنساء في جامعة الملك خالد بأبها، وللرجال في الكلية التقنية بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين لكل منهما، وتقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، فيما تقدم الخدمة الخميس، للرجال في مركز بني عمرو التابعة لمحافظة النماص لمدة يوم لكل منهما.

الأطاولة والحصينية

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة خدماتها للرجال في متوسطة الأطاولة بمحافظة القرى لمدة يومين، ومدرسة ذات الصواري بمركز بلسود لمدة يوم واحد، وفي متوسطة المشارقة بمحافظة القرى، والأربعاء في ثانوية الأمير محمد بن سعود بمدينة الباحة لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الحصينية، وتقدم الخدمة للرجال في مركز المشعلية لمدة يومين لكل منهما.

وتنفذ الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للنساء في متنزه الملك عبدالله البيئي بالمنطقة الشرقية لمدة أسبوع، وللرجال والنساء في مركز الوادي التابع لمحافظة القريات بمنطقة الجوف لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة للرجال بمنطقة جازان في ميناء جازان لمدة يومين، وتقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز تربة بمنطقة حائل لمدة ثلاثة أيام.