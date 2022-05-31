هيئة تطوير مكة تشارك في منتدى التشجير

تشارك هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، بجناح يستعرض أبرز مشاريع الهيئة في مجال التشجير وتقنياتها من خلال مبادرة «أخضر مكة» والذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. ويستعرض جناح الهيئة المشارك بالمنتدى مشروع الطريق السياحي، وهو أحد مشاريع الهيئة حيث يشمل نطاقًا جغرافيًا واسعًا يضم محافظات منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى اكتشاف وتهيئة الفرص، وبحث وتجهيز الممكنات من أجل عمل تكاملي يتوافق مع رؤية المملكة وإستراتيجية المنطقة، ويعد المشروع أحد مخرجات إستراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير مجموعة من المواقع ذات المميزات الطبيعية والأثرية والحفاظ عليها وحمايتها، للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة البيئية في المنطقة، واستهداف أصحاب المصلحة لمكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي.



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