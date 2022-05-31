هل «مقياس الميول» إلزامي على الطالب؟.. مسؤول يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المشرف العام على برنامج تطوير المسارات والخطط الدراسية بوزارة التعليم، اليوم، عن إذا ما كان “مقياس الميول” إرشاديا للطالب أم إلزاميا.
وقال في تصريحات لـ برنامج “يا هلا” إن “مقياس الميول” إرشادي للطالب وليس إلزاميا في اختيار المسار.
وبين أن الهدف منه هو تأهيل الطالب للمجال الذي يفضل العمل فيه، وأيضا دراسة حاجة السوق لوظائف معينة وإرشاد الطلاب إليها.
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