محمد بن مسعود - الدمام - تزوجت في عُمر الـ13 وأنجبت منه 8 أبناء وهكذا وصفته .. من هي زوجة خليفة بن زايد رئيس الإمارات؟

رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، عن عمر يناهز 73 عامًا، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة، الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام لوفاة الشيخ خليفة، لمدة 40 يومًا بداية من اليوم، فضلا عن تعطيل العمل في الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام، وبعد دقائق من انتشار خبر الوفاة، بدأ الجميع في البحث عن من هي زوجة خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات؟.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

خلال عام 1964، تزوج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، من شمسة بنت سهيل بن حمد المزروعي، وأنجب منها 8 أبناء، ولدين و6 فتيات، والتي كانت تثني على علاقتها به باستمرار خلال اللقاءات والحوارات الصحفية والتلفزيونية.

فهي والدة كل من الشيخ سلطان وصاحب السمو الشيخ محمد والشيخة عيشة والشيخة سلامة بنت خليفة بن زايد وغيرهم.

التفاصيل: الشيخ سلطان بن خليفة وهو مستشار رئيس الدولة وزوج الشيخة شيخة بنت سيف. الشيخ محمد بن خليفة وهو عضو المجلس التنفيذي في إمارة أبو ظبي وزوج الشيخة اليازية بنت سلطان بن زايد. الأميرة شيخة بنت خليفة وهي زوجة رئيس جهاز أمن المنشآت حمد بن طحنون. الأميرة موزة بنت خليفة وهي زوجة الشيخ خليفة بن سيف. الشيخة عوشة بنت خليفة وهي زوجة مستشار رئيس الدولة الشيخ سلطان بن حمدان. الشيخة سلامة بنت خليفة وهى زوجة الدكتور الشيخ منصور بن طحنون. الأميرة شما بنت خليفة وهي زوجة الشيخ سلطان بن حمدان. الأميرة لطيفة بنت خليفة وهي زوجة الشيخ ذياب بن طحنون. من هي الشيخة شمسة؟ إنّ الشيخة شمسة بنت سهيل المزروعي هي زوجة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان وهي من أفراد العائلة الحاكمة في الدولة، حيث ولدت ونشأت في مدينة العين بالإمارات ولكنها تقيم حاليًا في إمارة أبو ظبي، الجدير بالذكر أن والدها كان شيخًا وخطيبًا وإمامًا للصلاة كما كان فقيهًا وعالمًا في أمور الدين، يذكر أنها تزوجت من الشيخ خليفة وهي في الثالثة عشر من عمرها وقد استكملت دراستها بعد الزواج في مدرسة الشيخ زايد حتى حصلت على شهادة البكالوريوس بجامعة الإمارات من كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في عام 1980 م.

على غرار زوجها الراحل ومشاركته والده، عاشت السيدة شمسة بنت سهيل طفولة هادئة في كنف العائلة، إذ كانت تلزم والدها طوال الوقت وتحرص على أداء صلاة الفجر رفقته، وفي السادسة من عمرها بدأت في حفظ القرآن الكريم على يده، لكنها كانت تهرب من حلقات التحفيظ وتتجه إلى ساحة منزلها الذي كان ذو طراز شعبي تقليدي، بحثًا عن اللهو والترفية مع الأطفال في عمرها، ولم يجبرها والدها على الحفظ قط، وحينما كانت يُسأل عن عدم إجبارها، كان جوابه بأنها ستقدم على ذلك من تلقاء ذاتها لحفظ القرآن.

حياة الشيخة شمسة الإجتماعية كانت الشيخة شمسة تجالس سيدات المجتمع والنساء ذات المكانة المرموقة بالدولة للتحدث فى شئون العمل النسائى ، كما أنها عملت على تمكين المرأة من القيام بالعديد من المبادرات للحديث عن الشعر الجاهلى والعباسي ، فضلا عن تعريفهم بالعادات والتقاليد وبالرغم من أن العديد من وسائل الإعلام على المستوى المحلى والدولى تحاول إجراء المقابلات معها إلا أنها لا تحب الظهور أمام الأضواء.

هكذا وصفت زوجها الشيخ خليفة بن زايد كانت تحدثت السيدة شمسة بنت سهيل، عن حياتها كزوجة في كنف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي وصفته بأنه أب حنون لا يقل عن والدها رحمة أو حنانًا، فضلا عن كونه زوجها ووالدها أبنائها ورفيق عمرها وصديقها.

«قلبه كقلب طفل صغير ورجل بسيط».. هكذا وصفت السيدة شمسة بنت سهيل، زوجها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعيدًا عن كونه رئيسا لدولة الإمارات، مؤكدة أنه كان أبا حنونا وجدا عظيما، إذ حرص أن يجلس مع أولاده وأحفاده ويطعمهم بنفسه، رغم مشاغله الكبيرة للغاية، وهي عادات وطباع ورثها من والده الشيخ زايد.

أهم إسهامات الشيخ شمسة تعد أول سيدة تقود برنامج للمنح الدراسية لقد قامت بتوفير منح تعليمية بالمجان لمدة أربع سنوات لأربعة طلاب عرب من الجنسين ، كما قامت بإختيار المتقدمين بناء على المبادئ التوجيهية التى وضعتها الجامعه ، وهذا البرنامج كان إنعاكاس لجهودها فى دولة الإمارات وساعدها فى مواصلة مسيرتها نحو نمو التنمية البشرية وإخراج قدرات الطلاب الإبداعية

ساهمت فى إنشاء أول جامعة عبر الإنترنت لقد ساهمت فى إنشاء جامة حمدان بن محمد الإلكترونية والتى تعد أول جامعة عبر الإنترنت بالإمارات ، والتى تم افتتاحها عام 2009م وكانت تضم تلك الجامعه أربع كليات هما : كلية ادارة الأعمال والجودة ، مدرسة التعليم ، مدرسة الدراسات البيئية ، بالإضافة لمدرسة التعليم المستمر

تم إنشاء هذه الجائزة الفريدة من نوعها للمبدعات عام 2010م ، فى مجالات العمل التربوى والخدمة العامة فضلا عن الإقتصاد والأعمال الحرة والفنون وغيرها من المجالات الأخرى للمبدعات من فئة ذوى الإحتياجات الخاصة واللذين يساهمون أيضا فى بناء الوطن ونهضته ، وقد تهدف هذه الجائزة لتمويل مشاريعها والتى تعد جائزة منفصلة تماما عن المنح الدراسية التى تقدمها