اخبار الخليج – قوة الدفاع تعلن عن إجراء رماية بالذخيرة الحية في منطقة ميادين الرماية بالمنطقة الجنوبية الغربية وساحلها الغربي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن تنفيذ رماية بالذخيرة الحية في منطقة ميادين الرماية لقوة دفاع البحرين بالمنطقة الجنوبية الغربية وساحلها الغربي وذلك من جنوب رأس المطّلة الى رأس البر ولمسافة 5 كيلومتر داخل البحر من ساحل المنطقـة المذكورة، يـوم غد الاربعـاء 1 يونيـو 2022م، خـلال الأوقـات مـن السـاعة 7 صباحاً ولغاية الساعة 3 عصراً .

ويرجى ممن يهمهم الأمر الابتعاد عن منطقة الرماية المذكورة حفاظاً على سلامتهم.