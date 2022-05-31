اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 516 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4101، أظهرت تسجيل 516 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 479 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 9845418.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3765 حالة، منها 14 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى وحالتين تحت العناية.