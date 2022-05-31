محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. وفاة بطل مسلسل ’’قيامة أرطغرل‘‘ يُبكي قلوب كل مُحبيه.. لن تتخيل من من يكون ؟ (اتفرج صورة)

توفى الممثل التركي الشهير، إيبرك بيكجان صاحب شخصية السيد (ارتوك) في مسلسل قيامة أرطغرل الذي حظي بشعبية واسعة في العالم العربي.

في أكتوبر 2021، أعلن عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه مصاب بسرطان الرئة في أكتوبر 2021، وطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء، وتوفي في مدينة مرسين وهي المدينة التي وُلد فيها.

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وتداول ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي خبر وفاة السيد أرتوك، وأبدوا مشاعر الحزن.

وشارك الممثل الراحل، من مواليد 22 مايو عام 1970، في مجموعة من أفضل الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً كبيراً مثل مسلسل “وادي الذئاب” فى 2008.

يشار إلى أن بيكجان اشتهر بدور “أرتوك بيه” في مسلسل “قيامة أرطغرل”، وهو طبيب قبيلة الكايي، شخصية ظهرت فى مسلسل “قيامة أرطغرل” على مدار أجزاءه الخمسة وظهر بعدة أعمال في القبيلة بداية من عهد سيد قبيلة الكايي “سليمان شاة” في الجزء الأول وحتى الجزء الخامس حيث لازم أرطغرل ولم يتخلى عنه أبدا.

وفي المسلسل تولى “أرتوك بيه” القيام بعمل الإسعافات الأولية لمحاربي القبيلة بعيد إصاباتهم في المعارك التي كانوا يخوضونها سواء ضد حراس المعبد أو ضد الصليبين أو ضد المغول.