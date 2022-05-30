شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش أزمة خزان النفط «صافر» مع نظيره الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية مملكة هولندا ويبكه هويكسترا.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

وناقش الجانبان، الجهود الدولية المبذولة بشأن التعامل مع الأزمة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم "صافر"، بسبب الممارسات العبثية لميليشيا الحوثي الإرهابية قبالة السواحل اليمنية، وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.