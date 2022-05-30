محمد بن مسعود - الدمام - حصلت مبتعثة جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه في علوم الحاسب بالولايات المتحدة الأميركية، بسمة الخنجر، على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأميركي وذلك ضمن الأبحاث المدعومة في جامعة فلوريدا أتلانتك الأميركية.
وتجري المبتعثة حالياً بحثاً عن توظيف إنترنت الأشياء في مجال المعارك الحربية، واستخدام تقنيات أمنية للمحافظة على مواقع المعدات الحربية والجنود وتأمينها واسترجاعها من الجهات الموثوقة.
وقدمت جامعة الجوف التهنئة للمبتعثة، متمنية لها ولأبناء وبنات الوطن المزيد من التقدم والنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر مبتعثة من جامعة الجوف تحصل على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.