مبتعثة من جامعة الجوف تحصل على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأميركي

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت مبتعثة جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه في علوم الحاسب بالولايات المتحدة الأميركية، بسمة الخنجر، على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأميركي وذلك ضمن الأبحاث المدعومة في جامعة فلوريدا أتلانتك الأميركية.

وتجري المبتعثة حالياً بحثاً عن توظيف إنترنت الأشياء في مجال المعارك الحربية، واستخدام تقنيات أمنية للمحافظة على مواقع المعدات الحربية والجنود وتأمينها واسترجاعها من الجهات الموثوقة.

وقدمت جامعة الجوف التهنئة للمبتعثة، متمنية لها ولأبناء وبنات الوطن المزيد من التقدم والنجاح.