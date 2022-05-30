تسجيل 71 إصابة جديدة بجدري القرود في إنجلترا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطاني، اليوم (الإثنين)، عن رصد 71 حالة إصابة جديدة بجدري القرود في إنجلترا.

ونوهت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 179 إصابة مؤكدة، مبينةَ أن تلك الإصابات ارتفعت مع بداية اليوم السابع من شهر مايو الحالي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها تلقت تقارير عن 257 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود، وحوالي 120 حالة مشتبهًا فيها، في 23 دولة، لم يستوطن الفيروس فيها، حتى الخميس الماضي.