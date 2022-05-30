خريجات جامعة البحرين يشاركن بالتحكيم في دولية الريشة الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت ثلاث خريجات في قسم التربية الرياضية بكلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين، في تحكيم مباريات بطولة البحرين الدولية البارالمبية للريشة الطائرة، التي أقيمت مؤخرًا في مملكة البحرين. وتعد هذه المشاركة الأولى للطالبات في هذه تاريخ البطولة.

وفي السياق نفسه، نجحت 11 محكمة من طالبات وخريجات قسم التربية الرياضية، في دورة تدريبية للتحكيم نظمتها اللجنة البارالمبية البحرينية، والاتحاد البحريني للريشة الطائرة والسكواش، وقد أشرف على الدورة الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة. وشارك في الدورة التي عقدت عبر برنامج (زوم)، وعلى هامش بطولة البحرين الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة، أكثر من 35 رياضيًا.

وأعربت رئيسة الاتحاد العربي والبحريني للريشة الطائرة، وعضو الاتحاد الدولي ونائبة رئيس الاتحاد الآسيوي الدكتورة سوسن تقوي، عن فخرها واعتزازها بالمحكمات البحرينيات المشاركات في الدورة، ولا سيما طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة البحرين، لمشاركتهن الفاعلة، كما كرّمت د. تقوي جميع المشاركين في الدورة، وسلمتهم شهادات تقديرية.

وكانت مملكة البحرين قد استضافت البطولة الدولية البارالمبية للريشة الطائرة لأول مرة، خلال الفترة 16-21 مايو 2022.