محمد بن مسعود - الدمام - أكد رؤساء البعثات الخليجية المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة في الكويت أن الدورة حققت نجاحا كبيرا يحتذى به، وأشادوا بمستوى التنظيم واحترافية العاملين فيها.
وعقد رؤساء البعثات المشاركة أمس الإثنين اجتماعهم الأخير في الدورة التي تختتم في الكويت اليوم الثلاثاء ويشارك فيها أكثر من ألفي رياضي ورياضية من الدول الخليجية الست، وهي قطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت المضيفة.
وقال حيدر فرمن المدير الفني للدورة: «أشاد الجميع في الاجتماع الأخير لرؤساء البعثات المشاركة في الدورة الخليجية الرياضية الثالثة بالكويت بمستوى التنظيم في الدورة، وباحترافية العاملين فيها».
وتابع: «كما أكد رؤساء البعثات أن الدورة حققت نجاحا كبيرا يحتذى به في الألعاب القادمة». وأوضح: «أعرب المجتمعون عن امتنانهم لحسن الاستضافة والاستقبال، وعن شكرهم للجنة العليا المنظمة وجميع العاملين في الدورة، آملين التوفيق للجميع».
وشهدت النسخة الثالثة في الكويت مشاركة قياسية للدورة الخليجية في 16 لعبة رياضية هي كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة قدم الصالات والسباحة وألعاب القوى والرماية والكاراتيه والجودو والمبارزة والتنس والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة والبادل، إضافة إلى الرياضات الإلكترونية.
كما شاركت السيدات في الدورة الخليجية للمرة الاولى، وفي سبع ألعاب هي كرة قدم الصالات والدراجات الهوائية وكرة السلة (3*3) والرماية والبادل وألعاب القوى والرياضات الإلكترونية.
قد يهمك أيضاً :-
- خريجات جامعة البحرين يشاركن بالتحكيم في دولية الريشة الطائرة
- فتح باب تسجيل مستحقات الرياضيين في الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية
- «الخالدية» تسلّم جائزة فارس شباب البحرين للاعبة نهلة السني
- الذهبي فلاح يتألق ويفوز ببطولة نادي عوالي للبولينغ
- العطاوي: المنافسات قوية ونتطلع لتقديم الأفضل اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رؤساء البعثات الخليجية: الدورة حققت نجاحًا كبيرًا يحتذى به في تنظيم الألعاب القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.