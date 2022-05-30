رؤساء البعثات الخليجية: الدورة حققت نجاحًا كبيرًا يحتذى به في تنظيم الألعاب القادمة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رؤساء البعثات الخليجية المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة في الكويت أن الدورة حققت نجاحا كبيرا يحتذى به، وأشادوا بمستوى التنظيم واحترافية العاملين فيها.

وعقد رؤساء البعثات المشاركة أمس الإثنين اجتماعهم الأخير في الدورة التي تختتم في الكويت اليوم الثلاثاء ويشارك فيها أكثر من ألفي رياضي ورياضية من الدول الخليجية الست، وهي قطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت المضيفة.

وقال حيدر فرمن المدير الفني للدورة: «أشاد الجميع في الاجتماع الأخير لرؤساء البعثات المشاركة في الدورة الخليجية الرياضية الثالثة بالكويت بمستوى التنظيم في الدورة، وباحترافية العاملين فيها».

وتابع: «كما أكد رؤساء البعثات أن الدورة حققت نجاحا كبيرا يحتذى به في الألعاب القادمة». وأوضح: «أعرب المجتمعون عن امتنانهم لحسن الاستضافة والاستقبال، وعن شكرهم للجنة العليا المنظمة وجميع العاملين في الدورة، آملين التوفيق للجميع».

وشهدت النسخة الثالثة في الكويت مشاركة قياسية للدورة الخليجية في 16 لعبة رياضية هي كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة قدم الصالات والسباحة وألعاب القوى والرماية والكاراتيه والجودو والمبارزة والتنس والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة والبادل، إضافة إلى الرياضات الإلكترونية.

كما شاركت السيدات في الدورة الخليجية للمرة الاولى، وفي سبع ألعاب هي كرة قدم الصالات والدراجات الهوائية وكرة السلة (3*3) والرماية والبادل وألعاب القوى والرياضات الإلكترونية.