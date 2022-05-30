الفيصل يرعى ندوة الفتوى في الحرمين

ويشارك في الندوة أعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحضور عددٍ من الشخصيات البارزة من مختلف القطاعات بالمملكة. وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس، أن الجهود المبذولة بين رئاسة شؤون الحرمين والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، تمثل أهم عوامل نجاح وتميز ندوة «الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما»، كونها المرجعية المعتمدة في تحقيق المنهج الصحيح للفتوى خصوصًا في الحرمين الشريفين، ولإرساء أسس قويمة للفتوى، بما يسهم بإذن الله في التيسير على الحجاج والمعتمرين.
وأشار إلى أن مشاركة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ صالح الفوزان، في الندوة تأكيد أهمية الفتوى في الحرمين الشريفين لما لهما من مكانة علمية في الفتوى وتأصيلها.
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