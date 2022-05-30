الشورى يوافق على المعاملات المدنية ويقر اتفاقا بمجال العمالة المنزلية

وافق مجلس الشورى بجلسته العادية السادسة والثلاثين للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل السُّلمي، على مشروع نظام المعاملات المدنية.

كما أقر المجلس مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، ومشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان.

وأقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء.

الأمن السيبراني

وطالب المجلس المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتحديد معايير الجودة ومنح شهادات الاعتماد لقطاع الأمن السيبراني، وذلك لتعزيز أمن وحماية البيانات، مؤكداً على أهمية تطوير برامج ومبادرات لزيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية لنشاطات المركز.

وتضمن قرار مجلس الشورى مطالبته للمركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل وحوكمة الأدوار والمسؤوليات ونشر ثقافة الاعتماد ليكون المرجع الوطني لمجال الاعتماد، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي أخذتْ اللجنة بمضمونها.

كما دعا المجلس في ذات القرار المركز إلى إعداد خطة فنية وزمنية لتطوير مجالاتٍ جديدةٍ لنطاق الاعتماد باعتبار القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصية.

هيئة الإذاعة والتلفزيون

إثر ذلك، طلب المجلس من هيئة الإذاعة والتلفزيون أهمية تعزيز تعاونها مع الجهات الرسمية إذاعياً وتلفزيونياً من خلال عقد اتفاقيات؛ لتمكين مراسليها من الحصول على أولوية بثِّ أخبار وبرامج ومشاريع تلك الجهات، ومشاركة مسؤوليها في البرامج ذات الحضور الجماهيري، وتحمّل هذه الجهات تكاليف إنتاج قنوات الهيئة للمواد الإعلامية المعدّة لاستخدام تلك الجهات.

كما أكّد قرار المجلس على ضرورة قيام الهيئة ببناء شراكات مع الجهات السعودية الرقمية ذات العلاقة لإنجاح مشاريع الهيئة ومنصاتها الرقمية، وتعزيز مواردها المالية ورعاية برامجها عبر مستهدفاتٍ ماليةٍ، وتكوين فريق عملٍ ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيقها.

وطالب مجلس الشورى وفقاً لقراره الهيئة بالعمل على دراسة إطلاق قنواتٍ أو منصَّاتٍ إعلاميةٍ بلغات أهمِّ الجاليات في المملكة، أو تخصيص ساعات بثٍّ لها عبر قنواتها وبرامجها المتخصصة؛ لتعزيز معرفة تلك الجاليات بالثقافة السعودية، وتحسين الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة وعن مواقفها الدولية، داعياً الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لتطوير مؤشرات أداء خاصة بالهيئة وفق المعايير العالمية المعتمدة في صناعة الإعلام، مؤكداً في ذات القرار قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تقوية شبكة البثِّ الأرضي التلفزيوني والإذاعي لتغطية كافة المناطق والطرق السريعة، وكبديلٍ إستراتيجي للبثِّ تحسباً للطّوارئ والأزمات وانقطاع البثِّ عبر الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت.

مطالبات الشورى من الجهات الحكومية

- زيادة نسبة التغطية بخدمات 5G في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة

- دعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آلية لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين

- تمكين صندوق البيئة من تحقيق الاستدامة المالية

- مطالبة التأمينات بعدم تأخير دفع مبلغ المعاش بعد تقاعد الموظف