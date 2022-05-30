7 تجارب عالمية للمرة الأولى في موسم جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحضرت إدارة موسم جدة 7 تجارب عالمية للمرة الأولى في الموسم الذي قطع شهرا من فعالياته لإيجاد حراك إثرائي سياحي ترفيهي، على مدى 60 يوما في 9 مناطق مجهزة بجميع الخدمات لاحتضان الفعاليات والعروض المختلفة، حيث تقدم الفرق الاستعراضية العالمية عروضا يومية حية تجذب زوار الموسم، وتحقق مناطق الفعاليات أرقاما قياسية في حضور الأسر وعشاق المغامرات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

المنطقة التاريخية

وتواصل المنطقة التاريخية استقطاب المزيد من الزوار بعروض ثقافية وحرف يدوية، وإبراز تاريخ المنطقة والتعريف بالهوية التاريخية، كما تحظى بعدد من الفعاليات المتنوعة بين ألعاب ترفيهية شعبية ومرئية وفنية وثقافية.

وراعت إدارة الموسم توفير أجواء المرح والمغامرات والمناخ الحماسي التفاعلي؛ حيث وضعت منطقة «جدة جنغل» الزائر في قلب السفاري والغابات للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات البرية والطيور النادرة؛ وسط توفير الجوانب الترفيهية للأطفال عبر مناطق الألعاب وإقامة العروض الشيقة لهم، وتمكينهم من خوض المغامرات، إلى جانب منطقة المطاعم، والمسرح الذي تنظم عليه العروض اليومية.

الرحلات البحرية

كما واصلت منطقة مارينا نادي اليخوت تقديم فعالياتها واستقطاب محبي الرحلات البحرية عبر «جدة ويفز» التي تملك عددا من الأنشطة المميزة لمرتادي البحر والباحثين عن الأجواء البحرية الفريدة وتجربة المغامرات المائية المتنوعة، إضافة لمنطقة «لونا» الغنية بالمطاعم العالمية التي تمكن الزائر من تجربة تناول الأطعمة المتنوعة من إعداد أمهر الطهاة على مستوى العالم.

ومن التجارب العالمية نقلت حديقة الأمير ماجد زوار موسم جدة بين الثقافات المتنوعة والعروض العالمية وتعريفهم من خلال «ملتقى الثقافات» بثقافات الشعوب محتضنة عددا من الأمسيات والعروض، منها الإندونيسية والباكستانية التي أثرت الجمهور بالفقرات ذات المخزون الفني والتراثي.

العروض الحية

وسجل زوار منطقة «آرت بروميناد» إحدى مناطق الموسم الرئيسة إقبالهم الكبير على المنطقة التي تكمل جماليات واجهة جدة البحرية، إلى جانب مواقع التسوق وتقديم الجديد من العروض الحية المهارية وعروض الليزر، إضافة إلى برج الاستكشاف الذي يصل طوله إلى 80 م، ولعبت منطقة سيتي ووك دورها كأكبر مدينة ألعاب على البحر الأحمر، حيث قدمت أول عرض «رولر كوستر»، ويرفد هذا التنوع الترفيهي أكثر من 39 لعبة ترفيهية تناسب جميع الأعمار.

التصاميم العصرية

ويترقب زوار موسم جدة 2022 انطلاق فعاليات معرض «بساط الريح» غدا بنسخته الـ21 ضمن فعاليات موسم جدة 2022 التي تستمر لمدة 5 أيام في منطقة «سوبر دوم» بمشاركة 150 عارضا من جنسيات مختلفة يقدمون أحدث المنتجات والتصاميم العصرية لعالم الأزياء والمجوهرات والأثاث، وذلك بمقر «جدة سوبر دوم»؛ والذي يعد من أبرز المنصات التسويقية بمنطقة الشرق الأوسط، ويتوقع أن تستقبل عددا من الزوار.