إيقاف 3 مخالفين بحوزتهم 25 كجم حشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة الدائر، بحوزتهم 25 كجم من مادة الحشيش المخدر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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