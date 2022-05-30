اختبارات دولية لتقييم الطلاب في الرياضيات والقراءة والعلوم

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وجرى تنفيذ الاختبارات الكترونيا بمدارس التعليم العام، للطلبة ممن أتموا 15 عاما، وبمشاركة أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة.وتزامن مشاركة طلبة المملكة في اختبارات (PISA 2022) مع مشاركة طلبة 79 دولة من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، والبالغ عددهم 600 ألف طالب وطالبة على مستوى العالم ممن بلغت أعمارهم 15 عاما، ويمثلون أكثر من 32 مليونا من طلبة الدول الأعضاء في المنظمة.
وتهدف الدراسة الدولية في دورتها الحالية 2022 إلى تقييم الطلبة في مجال الرياضيات بنسبة 70%، وفي مجال القراءة والعلوم بنسبة 30%؛ وتتمثل مرتكزات قياسها في الوقوف على المعارف والمفاهيم والمهارات المكتسبة، ومعرفة مــدى ممارسة الطلبة لها في حياتهم، وكذا تقويم قدرتهم على توظيفها عمليا في مختلف المجالات والظروف المختلفة.
أهداف الدراسة الدولية:
- قياس قدرة الطلبة على توظيف المعرفة في المواقف الحياتية
- تقويم المعرفة والمهارات والاتجاهات
- مقارنة مستويات الطلبة والنظام التعليمي بأداء الدول الأخرى المشاركة
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