شكرا لقرائتكم خبر الوقف الصحي يمول 5 جمعيات أهلية لتقديم الخدمات العلاجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مول صندوق الوقف الصحي بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية من خلال برنامج المنح 5 جمعيات صحية أهلية في مختلف مناطق المملكة لتقديم الخدمات الصحية لـ2900 مستفيد في أنحاء المملكة من خلال 6 مشاريع متنوعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور إبراهيم الحيدري، أن الصندوق يحرص على تبني المبادرات النوعية التي تسهم في تقديم الخدمات الصحية للفئات الأشد احتياجا في كل أنحاء المملكة، مبينا أن الجمعيات التي شملتها المنح تتمثل في جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمبلغ 1,471,00 ريال، لتمويل مشروع تقديم الخدمة العلاجية المناسبة (عمليات - أدوية - أجهزة طبية) لأصحاب الأمراض المزمنة من المرضى المحتاجين بمكة المكرمة والبالغ عددهم 1095 مستفيدا، ومشروع توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين بمنطقة مكة المكرمة لـ396 مستفيدا، وجمعية مرضى الكلى بحائل بـ360,552 ريالا لتنفيذ مشروع الغسيل الكلوي للمرضى محدودي الدخل، من خلال دعم تكلفة إجراء جلسات الغسيل الكلوي بـ664 جلسة، إضافة إلى جمعية عيوني الصحية بـ740,600 ريال لتمويل تنفيذ عمليات إزالة الماء الأبيض لـ200 مستفيد، وجمعية الوفاء الصحية بـ110,000 ريال لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين بمحافظة المجمعة لخدمة 103 مستفيدين، والجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة بـ775,000 ريال لتمويل علاج أمراض العيون ومكافحة العمى لـ480 مستفيدا بمكة المكرمة.

وبين الحيدري أن الصندوق يسعى من خلال هذه المبادرات إلى الإسهام في تمكين الجمعيات الصحية الأهلية لتقديم الخدمات الصحية للفئات الأشد احتياجا، منطلقا من مرتكزاته الأساسية المعتمدة على سرعة الاستجابة ومرونة الحركة والشراكة مع المجتمع.