شكرا لقرائتكم خبر تعهدات «ومن أحياها» تمنح الهلال الأحمر لقب جينيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت حملة «ومن أحياها» التوعوية التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي أخيرا، لقب جينيس للأرقام القياسية، بعدما نجحت في جمع عدد 9836 تعهدا عبر موقعها الالكتروني، حيث تعهد فيه المشاركون بتعلم الإسعافات الأولية وكيفية استخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالعزيز الصوينع أن الحملة التي أقيمت بواجهة الرياض، شهدت إقبالا كبيرا من مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، الذين أظهروا رغبة حقيقية في تعلم الإسعافات الأولية وطرق استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلية التي وضعتها الهيئة في عدد من الأماكن العامة، للإسهام في إنقاذ الأرواح.

وأضاف بأن صفحة الحملة على موقع الهيئة، تلقت آلاف التعهدات خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن نجاح الحملة في جمع هذا العدد الكبير خلال هذا الوقت القياسي، دليل على عمق الإحساس بالمسؤولية المتجذر في المجتمع السعودي ورغبة أفراده في أن يكونوا دوما سفراء للحياة ومؤثرين على المستوى الإنساني.