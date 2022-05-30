تعهدات «ومن أحياها» تمنح الهلال الأحمر لقب جينيس

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالعزيز الصوينع أن الحملة التي أقيمت بواجهة الرياض، شهدت إقبالا كبيرا من مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، الذين أظهروا رغبة حقيقية في تعلم الإسعافات الأولية وطرق استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلية التي وضعتها الهيئة في عدد من الأماكن العامة، للإسهام في إنقاذ الأرواح.وأضاف بأن صفحة الحملة على موقع الهيئة، تلقت آلاف التعهدات خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن نجاح الحملة في جمع هذا العدد الكبير خلال هذا الوقت القياسي، دليل على عمق الإحساس بالمسؤولية المتجذر في المجتمع السعودي ورغبة أفراده في أن يكونوا دوما سفراء للحياة ومؤثرين على المستوى الإنساني.
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