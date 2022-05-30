حماية الملكية الفكرية تحيل 30 قضية إلى النيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت تحسين إنفاذ حماية الملكية الفكرية، وزيادة كفاءة وجودة الخدمات، من خلال برنامج يهدف إلى توحيد الجهود في مجالات الإنفاذ وتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية والتعدي عليها، وذلك ضمن إنجازات برنامج التحول الوطني. أرقام عن حماية الملكية الفكرية: 3,284 زيارة إنفاذ 3,284 زيارة إنفاذ 30 قضية محالة إلى النيابة 465 زيارة ميدانية وزيارة متسوق خفي 787 موقعا الكترونيا محجوبا بهدف: صنع واتخاذ قرارات متوازنة وفعالة تحقق كافة تطلعات الدول الأعضاء في المنظمة، مما يدعم مهمة إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية ويعزز الوجود والحضور العالمي للمملكة. رئاسة المملكة لأربع لجان في المنظمة العالمية للملكية الفكرية





جمعية اتحاد بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.



جمعية اتحاد «لوكارنو» الذي يعد تصنيفا للتصاميم الصناعية.



جمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية «اتحاد باريس».



جمعية معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.



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