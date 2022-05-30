حلقة علمية تبحث تطوير عاملات السجون في 7 دول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك 73 من العاملات في السجون والمؤسسات الإصلاحية من 7 دول عربية، وهي الأردن، البحرين، تونس، السعودية، العراق، ليبيا، موريتانيا، في أعمال الحلقة العلمية (تأهيل وتطوير العاملات بالسجون والمؤسسات الإصلاحية) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى 8 أيام في تونس بدءا من أمس، بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون بالجمهورية التونسية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي

وأكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها نزار نجار المكلف بمأمورية ديوان وزيرة العدل أهمية الحلقة وموضوعها الحيوي، مشيرة إلى أن الجمهورية التونسية تولي اهتماما بالغا بإصلاح المنظومة القضائية والسجنية، وتبادل أفضل التجارب والممارسات من أجل تطوير الإطار القانوني والهيكلي لهذه المؤسسات، كما أن الحلقة تعد فرصة للتعلم والاستفادة من الخبرات العربية والدولية.

بدوره أوضح مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي أن المكتب يهدف من خلال مشاركته إلى تقديم المعايير الدولية للسجون، مؤكدا اعتزاز الأمم المتحدة برعاية شؤون المرأة وسعيها لتمكين العاملات في السجون لرعاية السجينات بما يتوافق والمعايير الدولية، والاستفادة من العلاقات العربية لجامعة نايف بما يواكب بين المعايير الدولية والثقافة العربية والإسلامية.

من جانبه قال وكيل جامعة نايف للعلاقات الخارجية، خالد الحرفش إن الجامعة باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها بتنفيذ الاستراتيجية والخطط الأمنية المقرة من المجلس، عملت على تصميم دورات تدريبية خاصة للعاملات في السجون على مدى ثلاث سنوات متتالية، سعت من خلالها إلى تطوير وتدريب العاملات من مختلف التخصصات العلمية والمهنية في السجون.

أهداف الحلقة العلمية

- تحديد أبرز المشكلات في السجون ومراكز الإصلاح وطرق مواجهتها

- مواكبة أحدث برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الدمج المقدمة للنزيلات

- التعريف بأساليب الرعاية النفسية والاجتماعية اللاحقة للنزيلات والمفرج عنهن

- الشراكة المجتمعية بهدف الحد من العودة إلى الجريمة

أوراق علمية

- أوراق علمية عدة عن الأساليب الحديثة في الرعاية الاجتماعية والنفسية للسجينات

- برامج الإصلاح والتأهيل والرعاية اللاحقة للنزيلات

- عرض لتجارب سجون ومراكز إصلاح وتأهيل عربية

- تطوير الأساليب الحديثة للتأهيل النفسي والاجتماعي للسجون

- استعراض لدور منظمات المجتمع المدني في إعادة دمج النزيلات بالمجتمع