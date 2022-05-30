أسعار النفط تقفز فوق 120 دولارا

محمد بن مسعود - الدمام - ويأتي ارتفاع أسعار النفط مع توقع المراقبين أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي لحظر واردات النفط الروسية.
وبحلول الساعة 16:16 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو، 1.35 دولار أو 1.1 في المئة، إلى 120.78 دولار للبرميل.
كما ارتفع عقد برنت لشهر أغسطس 1.27 دولار أو 1.1 في المئة، إلى 116.81 دولار للبرميل.
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1 في المئة، إلى 116.18 دولارا للبرميل، لتواصل المكاسب القوية التي حققتها الأسبوع الماضي.
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