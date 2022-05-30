محمد بن مسعود - الدمام - المناطقـ فريق التحرير قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن الرخصة التجارية يتم إلغائها آليًّا بعد مرور سنة. ودعت الوزارة المواطنين، عبر حسابها الرسمي على تويتر بتجديد الرخصة التجارية المنتهية، عبر منصة بلدي. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر لمنع إيقافها.. توضيح من الشؤون البلدية بشأن الرخصة التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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