اخبار الخليج – سفير البحرين في عمان يستقبل وفد «الصحفيين البحرينية»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين المعتمد لدى سلطنة عمان وفد جمعية الصحفيين البحرينية في مطار مسقط الدولي. ويشارك الوفد في المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين «الكونجرس» الحادي والثلاثين الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان الذي تستضيفه سلطة عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط والذي يبدأ يوم «الثلاثاء» الموافق 31 مايو 2022 ويستمر لمدة 4 أيام.

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