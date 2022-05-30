محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للعنف الأسري، باشرت شرطة المنطقة مع الجهات المختصة الحادثة، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها مقيمة تعاني عارضًا صحيًا، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة، وإحضار من وثق ونشر، وإحالته إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر بيان أمني بشأن تعرض امرأة للعنف الأسري بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.