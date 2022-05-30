شكرا لقرائتكم خبر عن «المفتي» يشيد بإقامة ندوة «الفتوى» بالحرمين منوهاً بأهميتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بإقامة ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما) في رحاب المسجد الحرام.

وأكد أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على إقامة هذه الندوة ورعاية أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- يجسد عناية الدولة بالفتوى لما لها من أثر مباشر على قاصدي الحرمين الشريفين الذين يفدون لأداء مناسك الحج والعمرة.

وبين أهمية الفتوى وضرورة تأهيل المفتين وإحاطتهم بأدلة الأحكام الشرعية والقدرة على الاستنباط، واحتساب الأجر في إبلاغ هذا الدين، والنصيحة للمسلمين.

ودعا المفتي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بأن يجعل الله -عز وجل- ما يقومان به من خدمات جليلة في خدمة الحرمين الشريفي وقاصديهما في موازين حسناتهما.