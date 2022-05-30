شكرا لقرائتكم خبر عن 24.8 % نسبة السعوديين المشتغلين في أنشطة السياحة عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسببت كورونا في خفض مساهمة «السياحة» في الناتج المحلي إلى 1.7٪

- عدد المنشآت في الأنشطة المميزة للسياحة بلغ 81.859 منشأة خلال عام 2020

- أسهم نشاط تقديم الطعام والشراب بنحو 8.967 مليون ريال

- أسهم نشاط الإقامة للزوار بنحو 4.232 مليون ريال

- أسهم نشاط النقل البري للركاب بنحو 4.090 مليون ريال

كشفت هيئة الإحصاء عن أن المساهمة المباشرة للسياحة بلغت 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، فيما تسببت القيود المفروضة على السفر المتعلقة بوباء كوفيد - 19 بشكل مباشر في انخفاض مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2019، وقد تأثر الأنشطة المتعلقة بالسياحة بشدة من جراء الوباء، لا سيما أنشطة الإقامة للزوار والنقل الجوي والبري للركاب.

وأوضحت البيانات الإدارية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والخطوط الجوية العربية السعودية، أن عدد المنشآت في الأنشطة المميزة للسياحة بلغ 81.859 منشأة خلال عام 2020، فيما أسهم نشاط تقديم الطعام والشراب ونشاط الإقامة للزوار بما نسبته 83.2 % من إجمالي المنشآت السياحية إذ بلغ عدد المنشآت فيها نحو 59.683 منشأة و 8.393 منشأة على التوالي.

ووفقا للتقديرات التقديرات الأولية لعام 2020 المستندة على جداول العرض والاستخدام وجداول الحساب الفرعي للسياحة في تقرير إحصاءات المنشآت السياحية الصادر عن الهيئة، بلغ عدد المشتغلين بالأنشطة المميزة للسياحة 679.539 مشتغلا خلال عام 2020، إذ مثل المشتغلين في نشاط الإقامة للزوار وأنشطة تقديم الأطعمة والمشروبات 80.3 5 من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة، فيما بلغ عدد المشتغلين فيهما 93.720 و 451.999 مشتغلا على التوالي.

واستحوذ السعوديون الذكور على نحو 16.9 % من إجمالي عدد المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة خلال عام 2020 في حين شكلت السعوديات 88.2 % من إجمالي المشتغلات في الأنشطة المميزة للسياحة، وشكل المشتغلون السعوديون «ذكورا وإناثا» 24.8 % من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة خلال عام 2020.

وأظهرت التقديرات الأولية أن إجمالي تعويضات المشتغلين «بالأسعار الأساسية» في الأنشطة المميزة للسياحة لعام 2020 قدر بنحو 25.904 مليون ريال، فيما أسهم نشاط تقديم الطعام والشراب بنحو 8.967 مليون ريال، ونشاط الإقامة للزوار بنحو 4.232 مليون ريال، ونشاط النقل البري للركاب بنحو 4.090 مليون ريال.

وبحسب التقديرات بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية في الأنشطة المميزة للسياحة نحو 124.932 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 36.8 %، على أساس سنوي مقارنة بعام 2019،

ووفقا للتقديرات انخفضت الإيرادات التشغيلية لنشاط النقل الجوي للركاب بنسبة 59.7 %، وتراجعت الإيرادات التشغيلية لنشاط الإقامة للزوار بنسبة 50.5 %، بينما انخفضت الإيرادات التشغيلية لنشاط تقديم الطعام والشراب بنسبة 20.4 %، عنها في عام 2019 وذلك بسبب تأثير جائحة كورونا.

وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية «بأسعار الشراء» في الأنشطة المميزة للسياحة نحو 58.384 مليون ريال، بنسبة انخفاض بلغت 44.3 % عن عام 2019، فيما انخفضت النفقات التشغيلية لنشاط الإقامة للزوار بنسبة 60.6 %، وتراجعت النفقات التشغيلية لنشاط النقل الجوي للركاب بنسبة 61 %، بينما انخفضت النفقات التشغيلية لنشاط تقديم الطعام والشراب بنسبة 33.4 % عنها في عام 2019، ويرجع ذلك إلى تأثير جائحة كورونا على هذه الأنشطة.

وذكرت التقديرات أن إجمالي فائض التشغيل في الأنشطة المميزة للسياحة بلغ نحو 40.644 مليون ريال، بنسبة انخفاض بلغت 38.6 % عن عام 2019 إذ انخفض فائض التشغيل لنشاط النقل الجوي للركاب بنسبة 75.5 % متأثرا بجائحة كورونا، فيما تراجع فائض التشغيل لنشاط الإقامة للزوار بنسبة 45.8 % بينما انخفض فائض التشغل لنشاط تقديم الطعام والشراب بنسبة 4.2 % فقط في عام 2020 عنها في عام 2019.