شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تشترط على طلاب الثانوية مشروع التخرج والتطوع من العام المقبل عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت وزارة التعليم نظام مسارات المرحلة الثانوية، موضحة أن السنة الأولى بالصف الأول ثانـوي عدد فصولها ۳، مبينة أن التسكين يأتي بناء على إجـراءات لتحديد التخصص الذي يدرسـه الطالب بعد انتقاله من السنة المشتركة فـي نظام المسـارات

بناء على مجموعـة من المعايير.

أما بخصوص الصف الثاني الثانـوي، فإن المسارات التخصصية، تتلخص في المسار العام - مسار علوم الحاسب والهندسة - مسار الصحة والحياة - مسار إدارة الأعمال - المسار الشرعي، وعدد فصولها 3 فصول، فيما يمكن خلال الفصل الدراسي الحصول علي شهادة مهارية وشهادة مهنية.

وبالنسبة للصـف الثالـث الثانـوي، فإن المسارات التخصصية، تتلخص في المسار العام - مسار علوم الحاسب والهندسة - مسار الصحة والحياة - مسار إدارة الأعمال - المسار الشرعي، وعدد فصولها 3 فصول، حيث يمكن خلال الفصل الدراسي الحصول علي شهادة مهنية أو شهادة مهارية.

ولفتت إلى أن الطالب يكون متخرجا إذا حقق تقديم مشروع التخرج واستكمل ساعات التطوع المطلوبة، بجانب اجتياز جميع المواد الدراسية، وبعد التخرج تشتمل المسارات على الشهادات المهنية والشهادات المهارة والالتحـاق في بـرامـج، والدبلوم أو البكالوريوس وسوق العمل.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم كانت قد أطلقت نظام مسارات الثانوية الجديد خلال العام الدراسي الحالي؛ لتقديم أنموذج مطوّر للمرحلة الثانوية يجمع بين متطلبات القرن الحادي والعشرين والجوانب العلمية والمهارية المهمة للطالب في سوق العمل، وذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على متابعة أفضل الممارسات العالمية، وتطوير وتحسين العملية التعليمية، انطلاقاً من فلسفتها بنقل الطالب من متلقٍ للمعرفة إلى مشارك ومنتج لها، بما يعزز تحقيق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية 2030.