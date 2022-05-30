أمير مكة المكرمة يطلق الموسم الرابع من جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الموسم الرابع من جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي ، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وعدد من المثقفين والأدباء.

وتأتي الجائزة في نسختها الرابعة بحلةٍ جديدة وذلك بإضافة فرعين جديدين ، تبلغ قيمتها مليون و500 ألف ريال سعودي موزّعة على ستة فروع وهي:

-جائزة الأمير عبدالله الفيصل للتجربة الشعرية ( ٥٠٠ ألف ريال سعودي )

-جائزة الأمير عبدالله الفيصل للديوان( ٢٠٠ ألف ريال سعودي)

-جائزة الأمير عبدالله الفيصل لأفضل مشروع في خدمة الشعر العربي( ١٠٠ ألف ريال سعودي)

-جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر المسرحي( ١٠٠ ألف ريال سعودي)

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-جائزة الأمير عبدالله الفيصل للقصيدة المغناة( ١٠٠ ألف ريال سعودي)

-جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد ( ٥٠٠ ألف ريال سعودي).

وتخلل الحفل عرض تعريفي للموسم الرابع تضمن استعراض لأهم أهداف الجائزة التي تسعى للحفاظ على اللغة العربية الفصحى ونشر الشعر العربي على نطاق واسع وتدعم حركات التجديد الشعرية وتدعم أيضا الألوان الشعرية التي ترتبط بفنون المسرح والغناء ، وبلغ عدد المشاركات في الموسم الأول 47 مشاركة والموسم الثاني 47 مشاركة 90 مشاركة وفي الموسم الثالث 139 مشاركة.