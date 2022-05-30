اخبار الخليج – جامعة البحرين تبدأ بتلقي طلبات الالتحاق للفترة الثانية من اليوم حتى 13 أغسطس  

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة البحرين عن فتح فترة تقديم طلبات الالتحاق للمرحلة الجامعية الأولى (الفترة الثانية) اعتباراً من الاثنين (30 مايو 2022) وحتى السبت 13 أغسطس 2022م.

وتستهدف برامج الفترة الثانية – المسماة سابقاً «البرنامج المسائي – الطلبة القدامى خريجي الثانوية العامة من داخل مملكة البحرين وخارجها، والطلبة الذين الخليج 365 لهم الالتحاق بجامعة البحرين من خريجي الثانوية العامة القدامى، أو الطلبة المنسحبين نهائياً من الدراسة بجامعة البحرين أو جامعات أخرى، أو الطلبة خريجي برامج الدبلوم المشارك والبكالوريوس من الجامعة أو جامعات أخرى، أو الطلبة المفصولين أكاديمياً – وليس تأديبياً – بشرط أن يكون التقديم لبرامج أكاديمية أخرى غير التي فصلوا منها.

وتقدم الجامعة ثمانية برامج أكاديمية للمرحلة الأولى (الفترة الثانية) وهي برامج: البكالوريوس في تحليل الأعمال، والبكالوريوس في ريادة الأعمال، والبكالوريوس في الأمن السيبراني، والبكالوريوس في علوم الحياة، والبكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها، والبكالوريوس في التمريض، والبكالوريوس في الحقوق، والبكالوريوس في علم الحاسوب – الحوسبة السحابية.

واستعرضت عمادة القبول والتسجيل أهم التعليمات لتقديم طلبات الالتحاق للعام الجامعي المقبل، منها أن يكون المقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج، بمعدل لا يقل عن 70%، وأن يستوفي الشروط الأخرى التي تحددها الجهات المختصة. علماً أن الرسوم الدراسية للساعة المعتمدة في الفترة الثانية (80) ديناراً، ورسوم تقديم طلب الالتحاق (50) ديناراً غير قابلة للاسترجاع.

وبالإشارة إلى توقيت البرامج الأكاديمية، فإن المحاضرات تبدأ في برامج الفترة الثانية من الساعة 6.00 مساءً وحتى 9.00 مساءً، وقد تبدأ في الساعة الرابعة مساءً في المقررات الدراسية التي يتطلب التدريس فيها أكثر من ثلاث ساعات، أو تلك التي تتضمن مختبرات عملية. كما أن نصاب تسجيل المقررات من 5 إلى 16 ساعة معتمدة، أي ما يعادل مقررين إلى خمسة مقررات دراسية في الفصل الدراسي الواحد.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح لطلبة برامج الفترة الأولى (الصباحية) التحويل إلى برامج الفترة الثانية، مع خضوعهم حال قبول تحويلهم لأحكام وشروط البرامج المحولين إليها، بما في ذلك الرسوم الدراسية المقررة لها. ولا يسمح لطلبة الفترة الثانية بالتحويل إلى برامج الفترة الأولى الاعتيادية.

وللإحاطة بإجراءات تقديم طلب الالتحاق، وشروط القبول، والبرامج الدراسية المطروحة، ولغة التدريس في كل برنامج أكاديمي، دعت عمادة القبول والتسجيل إلى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط www.uob.edu.bh. وفي حال وجود أي استفسار أو مشكلة يمكن التواصل مع «مركز خدمة الطالب» عبر الاتصال الهاتفي، أو خدمة الواتساب، أو خدمة نظام الدردشة الذكي على الرقم 16633366 (973+) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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