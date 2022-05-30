اخبار الخليج – جامعة البحرين تبحث مع «الأمن السيبراني» إنتاج مواد إعلامية لموظفي تقنية المعلومات

محمد بن مسعود - الدمام - بحثت جامعة البحرين في اجتماع مع المركز الوطني للأمن السيبراني بوزارة الداخلية، سُبُل التعاون والتنسيق للاستفادة من الخبرات الإعلامية والتسهيلات المتاحة في الجامعة لإنتاج مواد إعلامية تتعلق بالضوابط الأمنية الأساسية للأمن السيبراني لموظفي تقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص في الأمن السيبراني في مملكة البحرين.وناقش الاجتماع – الذي عقد برئاسة نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين الدكتور محمد صالح الأنصاري – التنسيق بين الطرفين، لإنتاج وتصميم فيديوهات قصيرة تلخص معايير الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وذلك عبر الاستعانة بالقدرات الأكاديمية والإمكانات الموجودة في جامعة البحرين.وأبدى ممثلو المركز الوطني للأمن السيبراني، الرغبة في الاستفادة من موارد جامعة البحرين، في عملية إنتاج الفيديوهات، وتوفير الكوادر الأكاديمية ذات الخبرة في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستعانة بالطلبة في إنتاج مجموعة من الفيديوهات ذات العلاقة، وقد رحب نائب الرئيس بكل أشكال التعاون مع المركز لما في ذلك من تعزيز الأمن السيبراني في مملكة البحرين، وهو أحد أهم الأمور الأمنية التي تصاحب التوسع الفردي والمؤسساتي في استخدام شبكة الإنترنت.

حضر الاجتماع من جامعة البحرين كل من: نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور أسامة عبدالله الجودر، وعميد كلية الآداب الدكتور عبدالعزيز محمد بوليلة، والأستاذ المساعد في قسم الإعلام والسياحة والفنون الدكتورة مها سامي الراشد، بالإضافة إلى رئيسة شعبة التوجيه المهني بمكتب الإرشاد المهني عهود عبدالحميد طالب، ورئيسة شعبة العلاقات المهنية بمكتب الإرشاد المهني، عبير سلمان الفقعاوي، كما حضر مختصون من المركز الوطني للأمن السيبراني كل من مدير إدارة السياسات السيبرانية يوسف محمد مثنى، وفريق من كوادر المركز.