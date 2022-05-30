«التسهيلات» تختتم البرنامج التدريبي المتخصص «قادة المستقبل» لتهيئة كوادرها

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت شركة البحرين للتسهيلات التجارية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، برنامج «قادة المستقبل «الهادف بإعداد وتنشئة الجيل القادم من القياديين في الشركة عبر تعزيز وتطوير خبرات العمل والمعرفة سعياً للارتقاء بقدراتهم وكفاءاتهم وصقل مهاراتهم مما يتيح الفرص أمامهم للترقي للمراكز القيادية في شركة البحرين للتسهيلات التجارية. هذا وقد حضر مراسم حفل التخرج في القاعة الرئيسية بمبنى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، كلاً من رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فخرو، والرئيس التنفيذي عبدالله بوخوة ونائب الرئيس التنفيذي محمد جهاد بوكمال وعدد من منتسبي الإدارة التنفيذية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، إلى جانب حضور المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد الشيخ.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، عبدالله بوخوة خلال حفل التخرج الذي أقيم باختتام البرنامج:» نفتخر بإنجاز هذا البرنامج التدريبي المميز لمنتسبي الشركة الذي يدعم السياسة المستمرة لتطوير المواهب وتعزيز الكفاءات، وانطلاقاً من سعينا للاستثمار بالموارد البشرية وبالتعاون مع أبرز المؤسسات التعليمية والتدريبية في البحرين والمنطقة وذلك لدعم تطوير الكوادرالوطنية كي تتولى مناصب قيادية ضمن أقسام الشركة». وأضاف بوخوة على أن ثمار هذا البرنامج ستعود بالنفع للارتقاء بالمستوى المهني والوظيفي لملتحقي البرنامج من الموظفين مما سوف يساهم أيضاً في إثراء القطاع المالي في البحرين بالكفاءات البشرية المميزة.

من جانبه، صرّح المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، الدكتور أحمد الشيخ: «يسعدنا أن نرى الجهود المثمرة مع شركة التسهيلات التجارية، الشركة المالية الرائدة في مملكة البحرين، والتي هدفت إلى تنمية قدرات منتسبيها وإكسابهم الخبرات اللازمة لاستلام مناصب قيادية». وأكّد الدكتور الشيخ على التزام المعهد بأهمية الاستثمار في تطوير الكوادر من الجيل الصاعد باعتبارهم قادة المستقبل وبناء كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة.